MasterChef'te Jüri Üyesi, Tadına Baktığı Yemekten Plastik Çıkınca Çılgına Döndü
MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde yapılan yemeğin içinden plastik parçası çıktı. Tadına baktığı yemekten plastik çıktığını gören jüri üyesi sinirden çılgına dönerek yarışmacıyı mutfaktan kovdu.
MasterChef Türkiye'nin 26. yeni bölümünde büyük skandal yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in son bölümünde Meltem'in kaptan olduğu takımın yemeğinde plastik parçası çıktı.
YEMEKTEN PLASTİK ÇIKTI
MasterChef ekibi Küçükyalı'da bulunan bir otelde Somer şef eşliğinde Öğretmenler Günü daveti düzenledi. Kırmızı takımda Meltem, Mehmet, Kerem ve Hakan, Mavi takımda ise Eslem, Burcu ve Uğur yer aldı. MasterChef jüri üyesi Somer şefin yaptığı kontroller sırasında büyük bir skandal yaşandı. Kırmızı takımın hazırladığı yemekten plastik çıktı.
"ÇIK DIŞARI, GÖZÜM SENİ GÖRMESİN"
Somer şef olay karşısında kırmızı takımın lideri Meltem'i "Çık dışarı, gözüm seni görmesin" diyerek kovdu.
SUNUMDAN KIL ÇIKTI
Yarışmada yaşanan bir diğer büyük skandal ise mavi takımın sunumundan kıl çıkmış olması.
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REYTİNG UĞRUNA YAPILMIŞ OLDUĞU KESİN yoksa nasıl o parçayı şekillendirip sunum yapacak hiç mi görmediCevap Yaz Yayından Kaldır
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ya böle sacma programları kapatın gitsin bu nedir 3 tane adami koymuşlar oraya şef diye belkş yemek yapmayi bilemzler otekiler izlesin diye reklam yapiyolarCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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hepsi kurmacaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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affedilemez hata meltem murat gibi diskalifiye edilmesi lazım yemeği tadan biri yeseydi ya amaliyat olucak yada boğula bilirdiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Dua ile çeşmeden su çıkarmaya çalışan aklı sıra koca vücutta küçücük aklıyla dalga geçtiğini zanneden gafil.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır