MasterChef'te Jüri Üyesi, Tadına Baktığı Yemekten Plastik Çıkınca Çılgına Döndü

MasterChef Türkiye'nin 26. yeni bölümünde büyük skandal yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in son bölümünde Meltem'in kaptan olduğu takımın yemeğinde plastik parçası çıktı.

YEMEKTEN PLASTİK ÇIKTI

MasterChef ekibi Küçükyalı'da bulunan bir otelde Somer şef eşliğinde Öğretmenler Günü daveti düzenledi. Kırmızı takımda Meltem, Mehmet, Kerem ve Hakan, Mavi takımda ise Eslem, Burcu ve Uğur yer aldı. MasterChef jüri üyesi Somer şefin yaptığı kontroller sırasında büyük bir skandal yaşandı. Kırmızı takımın hazırladığı yemekten plastik çıktı.

"ÇIK DIŞARI, GÖZÜM SENİ GÖRMESİN"

Somer şef olay karşısında kırmızı takımın lideri Meltem'i "Çık dışarı, gözüm seni görmesin" diyerek kovdu.

SUNUMDAN KIL ÇIKTI

Yarışmada yaşanan bir diğer büyük skandal ise mavi takımın sunumundan kıl çıkmış olması.