MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı
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MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı

MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde tabağını başarılı şekilde çıkaramayan Furkan'ı azarlayarak ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya sosyal medyadan tepki yağdı.

09.09.2020 16:26 | Son Güncelleme: 09.09.2020 16:47

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, dün akşam dokunulmazlık oyunu ile ekrana geldi. Kırmızı takıma karşı oyun kaybeden mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Mavi takımda yer alan Furkan ise şeflerin istediği yemeği tamamlayamadan jürilerin önüne çıkardı. Bu duruma çok sinirlenen Mehmet Yalçınkaya, Furkan'ı azarladı. Furkan'ın ağlayarak stüdyodan çıkmasının ardından Yalçınkaya tepki çekti.

AĞLAYARAK STÜDYOYU TERK ETTİ

Bolulu şef Mehmet Yalçınkaya, agresif tavırları ile MasterChef izleyicisinden tepki aldı. MasterChef'te dokunulmazlık oyunu sonrasında tabağını, yetiştirememesine rağmen şeflerin önüne götüren yarışmacı Furkan Yalçın, Mehmet Şef'in sert sözleriyle neye uğradığını şaşırdı. Şef Mehmet Yalçınkaya, tabağı görünce çok sinirlendi ve MasterChef'te tatlılarıyla nam salan Furkan'ı azarladı. Gözyaşlarını tutamayan Furkan Yalçın ise stüdyoyu terk etti.

MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı

"YAPTIĞINIZ AYIPTIR, GÜNAHTIR"

Birçok sosyal medya kullanıcısı izlediği görüntülerin ardından "Bazen bir yarışma olduğunu unutup kalp kırıyorsun Mehmet Şef", "Bu çocuğun ailesi var. Ayıptır günahtır" ve "Sırf reyting olsun diye adamı üzdünüz" yorumları yaptı.

İşte Mehmet Şef'e yapılan bazı yorumlar...

MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı
MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı
Haber Yorumları (23)
MEHMET NAYIR: Ben izlemiyorum artık zaten gergin millet bir de bu adam daha çok geriyor bir esprisi kalmadı programın
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1907: KENDİNE BİLMEYENE NE DENİR HARBİDEN AYIP HER NE SEBEP OLURSA OLSUN 20 YAŞINDA GENÇ
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KENAN: BOŞ KONUŞMAYIN KİMSE BU HAYATTA EL BEBEK GÜL BEBEK YETİŞMİYOR KIZACAKSIN YERİ GELDİMİ BAĞIRACAKSIN HAKARET YOK, KÜFÜR YOK. GAYET NORMAL TEPKİ VERGİ MEHMET ŞEF ÇOCUK DUYGUSAL HEMEN İÇERLEDİ OLABİLİR BÖYLE ŞEYLER. Kİ O ÇOCUK AĞLAMASA SESSİZ KALSA VEYA GÜLSE BUGÜN KİMSE ELEŞTİRMİYORDU MEHMET ŞEFİ.
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