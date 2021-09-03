Masterchef'te Danilo Şef ayrıldı mı? Masterchef Danilo Şef programda neden yok, ne oldu, ne zaman geri dönecek? Resmi açıklama yapıldı mı?

Bugün yayınlanan Masterchef programında Danilo Şef sonlara doğru programdan ayrılmak zorunda kaldı. Mehmet Şef "Danilo Şef çok özel bir durumundan dolayı gitmek zorunda kaldı." açıklaması yapmıştı. Bunun ardından izleyiciler, Masterchef'te Danilo Şef ayrıldı mı? Masterchef Danilo Şef programda neden yok, ne zaman geri dönecek? Resmi açıklama yapıldı mı? gibi soruların cevaplarını merak etti. İşte kısaca bilgiler...

2 Eylül'de yayınlanan Masterchef programında Danilo Zanna yarışmanın sonlarına doğru programdan ayrılmak zorunda kalmıştı. Bunun akabinde seyirciler Danilo neden ayrıldı, Danilo Şef'e bir şey mi oldu? merak etmişti. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

DANİLO ŞEF MASTERCHEF'TEN AYRILDI MI? DANİLO ŞEF'E NE OLDU?

Masterchef'in yeni bölümünde Danilo Şef programın sonlarına doğru programdan ayrılmak zorunda kalmıştı. Henüz Danilo Şef neden programdan erken çıktı sebebi bilinmiyor, resmi bir açıklama gelmedi. Mehmet Şef yaptığı açıklamasında, "Danilo Şef çok özel bir durumundan dolayı gitmek zorunda kaldı. Somer Şef ile beraber biz devam ediyoruz. Herhangi kötü bir durum yok." demişti.

Kısacası, Danilo Şef Masterchef'ten ayrılmadı, jüriliğe devam etmektedir. Sadece son yayınlanan bölümde özel bir durumdan dolayı erken çıkış yapmak zorunda kalmıştı.

DANİLO ŞEF KİMDİR?

Danilo Zanna 15 Nisan 1982 yılında İtalya'da doğmuş yemek şefi ve sunucudur. Danilo Zanna diğer bir adıyla "Danilo Şef" İtalya'da (Prato, Toskana) dünyaya gelmiştir. Babasının ismi "Armando Zanna" 'dır. Aile mesleği olarak aşçılıkta büyük bir ilerleme kaydeden Danilo dünyaca ünlü şeflerle çalışma fırsatı bulmuştur.

Türk mutfağına da ilgi duyan Danilo Zanna, bu nedenle Türkiye'ye yerleşti. Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk Mutfağının senzeti olan bir restorant açtı. Ardından TV programlarında sık sık görünmeye başladı ve ilk olarak "Zahide ile Hayata Yetiş" adlı programda yardımcı yemek şefi olarak yer aldı. Asıl çıkış yaptığı yer, Planet Mutfak televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu "İtalyan İşi" adlı yemek programıyla oldu.

Danilo Zanna, farklı ülkelerin restorant kültürüne yer veren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yaptı. Planet Mutfak Kanalı kapandıktan sonra 2015'ten itibaren ATV Kanalı'nda yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV'de kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekrana gelmeye devam etti. 2019'da TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Masterchef Türkiye programda başşef olarak jüri üyeliği yaptı.

Danilo Zanna asıl yükselişini ise TV8'deki MasterChef programında sağlamıştır. Birçok kesim tarafından sempatik tavırları, konuşması ve gülüşü çok beğenilmiştir. Bu bakımdan herkesin sevdiği bir isim haline gelmiştir. MasterChef yarışmasından sonra genelde Danilo Şef olarak çağırılmaktadır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Ayrıca Danilo Zanna 2012 senesinde Tuğçe Demirbilek ile dünya evine girmiştir. Bu evliliklerinden bir de oğulları olmuştur.