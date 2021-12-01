Performansı ile geçtiğimiz sene MasterChef Türkiye'ye damga vuran Masterchef Tanya Kilitkayalı, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğu ile izleyicilerin dikkatini çekiyor. Masterchef Tanya kimdir, evli mi, nereli? Masterchef Tanya mesleği ne, nerede çalışıyor? Masterchef Tanya kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF TANYA KİMDİR?

Geçtiğimiz yıl 26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılımştı. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalmayı başaran Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunudur.

2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Kilitkayalı, Kıbrıs Mutfağı üzerine ailesi ile birlikte bir restoran işletiyor.

Masterchef Tanya, 1 Aralık 2021 Çarşamba günkü yayınlanan Masterchef Türkiye programında takım dokunulmazlık oyununu sunacak.

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