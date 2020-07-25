MasterChef Steak Tartar nedir, nasıl yapılır? Steak Tartar tarifi ve malzemeleri Dün MasterChef Türkiye programında Steak Tartar yemeği yapıldı ve çok beğeni aldı. Merak konusu olan Steak Tartar nasıl yapılır, tarifi nedir tüm detaylarıyla haberimizde.

Steak Tartar veya Türkçe'siyle "Tatar Bifteği" bir et yemeğidir. Dün Masterchef programında yapılmıştı. Peki Steak Tartare yemeğ nasıl yapılır, tarifi nedir, malzemeleri nelerdir? STEAK TARTAR NEDİR? Steak Tartar, çiğ öğütülmüş (kıyılmış) sığır etiveya at etinden yapılan bir et yemeğidir. Genellikle yemek servisinde soğan, kapari, biber, Worcestershire sosu kullanılır. Ayrıca çoğunlukla Steak Tartar, yemeğin üzerine çiğ yumurta sarısı ilave edilerek servis edilir . STEAK TARTAR MALZEMELERİ NELERDİR? 200 gr satır dana kıyma 1 bıldırcın yumurtası 1 yemek kaşığı acı hardal 1 yemek kaşığı kapari 1 yemek kaşığı acı sos 1 tatlı kaşığı karabiber 1 çay kaşığı deniz tuzu 2 arpacık soğan 1 çay bardağı ince kıyılmış maydanoz STEAK TARTAR NASIL YAPILIR? TARİFİ İlk önce soğan ve maydanozları ince ince kıyıyoruz ve bir kenarda bekletiyoruz. Ardından başka bir kap içerisine bıldırcın yumurtası, hardal, kapari, acı sos, karabiber ve deniz tuzunu ekleyerek güzelce karıştırıyoruz. Sos, hazırlandığında içine dana kıymayı da ilave ederek yoğuruyoruz. Tüm malzemelerin birbirine karışması için, 10 dakika boyunca yoğurma işlemine devam ediyoruz. Et kıvama geldiğinde elimizle yuvarlayarak servis tabağına yerleştiriyoruz. Kızarmış ekmek dilimlerini tartarın kenarlarına diziyoruz. Et tartarı, acılı ezme ve köpoğlu ile birlikte servis edebilirsiniz. Herkese afiyet olsun.