MasterChef söğürme nedir? En pratik, lezzetli söğürme tarifi!
01.12.2020 22:41 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:44
Lezzetli, sağlıklı ve doyurucu olması ile söğürme nasıl yapılır? MasterChef söğürme nedir? En pratik, lezzetli söğürme tarifi!
Patlıcanın ağırlıkla olduğu ve tek başına dahi yenilen MasterChef söğürme nedir? En pratik, lezzetli söğürme tarifi!
MASTERCHEF SÖĞÜRME NASIL YAPILIR?
Malzemeler;
3 adet közlenmiş patlıcan
2 adet biber
3 adet domates
1 adet soğan
1 diş sarımsak
Tuz
Karabiber
Pul biber
Üzerine:
Maydanoz
Yapılışı;
Soğanı,biberi, sarımsağı yağda kavuruyoruz.
Pembeleşince domatesi ilave edip yumuşamasını bekliyoruz.
Tuzu, karabiberi, pul biberi ekliyoruz.
Ardından közlenmiş patlıcanları koyup karıştırıyoruz ve ateşten alıyoruz.
Servis ederken üstüne maydanoz serpiyoruz. Afiyet olsun.