MasterChef söğürme nedir? En pratik, lezzetli söğürme tarifi!
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MasterChef söğürme nedir? En pratik, lezzetli söğürme tarifi!

01.12.2020 22:41 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:44
MasterChef söğürme nedir? En pratik, lezzetli söğürme tarifi!

Lezzetli, sağlıklı ve doyurucu olması ile söğürme nasıl yapılır? MasterChef söğürme nedir? En pratik, lezzetli söğürme tarifi!

Patlıcanın ağırlıkla olduğu ve tek başına dahi yenilen MasterChef söğürme nedir? En pratik, lezzetli söğürme tarifi!

MASTERCHEF SÖĞÜRME NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

3 adet közlenmiş patlıcan

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2 adet biber

3 adet domates

1 adet soğan

1 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Pul biber

Üzerine:

Maydanoz

Yapılışı;

Soğanı,biberi, sarımsağı yağda kavuruyoruz.

Pembeleşince domatesi ilave edip yumuşamasını bekliyoruz.

Tuzu, karabiberi, pul biberi ekliyoruz.

Ardından közlenmiş patlıcanları koyup karıştırıyoruz ve ateşten alıyoruz.

Servis ederken üstüne maydanoz serpiyoruz. Afiyet olsun.

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