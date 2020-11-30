MasterChef şinitzel tarifi nasıl yapılır? En kolay, lezzetli şinitzel tarifi! MasterChef yemekleri!
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MasterChef şinitzel tarifi nasıl yapılır? En kolay, lezzetli şinitzel tarifi! MasterChef yemekleri!

30.11.2020 23:46 | Son Güncelleme: 30.11.2020 23:49
MasterChef şinitzel tarifi nasıl yapılır? En kolay, lezzetli şinitzel tarifi! MasterChef yemekleri!

30 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümünde kaptanlık mücadelesi için şinitzel yemeği hazırlandı. Peki, MasterChef şinitzel tarifi nasıl yapılır? En kolay, lezzetli şinitzel tarifi! MasterChef yemekleri!

Birbirinden lezzetli tariflerile izleyici karşısına çıkan MasterChef yarışması, bugün şinitzel tarifi ile ekran karşısına çıktı. Peki, MasterChef şinitzel tarifi nasıl yapılır? En kolay, lezzetli şinitzel tarifi! MasterChef yemekleri!

MASTERCHEF ŞİNİTZEL NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

1 tavuk göğsü

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Kırmızı biber

Karabiber

Tuz

Kızartmak için:

2 yumurta

Galeta unu

Sıvı yağ

Yapılışı;

Tavuk göğsü bıçak yardımıyla inceltilir ve kırmızı biber,karabiber ve tuz ile tatlandırılır.

İnceltilen tavuk göğüslerini önce çırpılmış yumurtaya sonra galeta ununa bulanıp kızgın yağda kızartılır.

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