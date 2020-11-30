MasterChef şinitzel tarifi nasıl yapılır? En kolay, lezzetli şinitzel tarifi! MasterChef yemekleri!

30 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümünde kaptanlık mücadelesi için şinitzel yemeği hazırlandı. Peki, MasterChef şinitzel tarifi nasıl yapılır? En kolay, lezzetli şinitzel tarifi! MasterChef yemekleri!