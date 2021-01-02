MasterChef Serhat kimdir? MasterChef Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli?
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MasterChef Serhat kimdir? MasterChef Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli?

02.01.2021 21:27 | Son Güncelleme: 02.01.2021 21:31
MasterChef Serhat kimdir? MasterChef Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli?

2020 Masterchef Türkiye yarışması finalisti MasterChef Serhat kimdir? MasterChef Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli?

Son ikiye kalan ve açıklamaları ile dikkat çekmeyi başaran MasterChef Serhat kimdir? MasterChef Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve mesleği aşçılık. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. MasterChef'e katılması için geçen sene nişanlısı zorlamış fakat kendisi istememiş ama geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon kendisi katılmak istemiş.

Serhat Doğramacı, MasterChef'in geçen sezon birincisi Cemre ile birlikte ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ve onun çalışma şeklini beğenmediğini söyledi. Geçen sezondan Alican ve Batuhan dışında beğendiği kimse olmadığını belirtti.

MASTERCHEF FİNALİSTİ SERHAT

MasterChef'te basit bir şekilde birinci olacağım diyerek iddialı konuşmuştu. Danilo şef, yarışmacıyı ilk sezonda kazanan Uğur Kardaş'a benzetti.

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MasterChef Sethat kimdir? MasterChef Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli?
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