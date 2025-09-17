MasterChef Refika kim? MasterChef konuğu Refika Birgül kimdir?

TV8'in sevilen yarışması Masterchef, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Hem iddialı yarışmacılar hem de jüri üyeleriyle gündemde olan programda bu akşamki oyunun sonucu merakla bekleniyor. Peki MasterChef'e konuk olan Refika Birgül kimdir? İşte izleyicilerin merak ettiği o isim hakkında bilgiler…

REFİKA BİRGÜL KİMDİR?

Refika Birgül, 19 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ailesinin kökeni farklı yörelere uzanır; annesi Kıbrıslı, babası ise Nevşehirlidir.

EĞİTİM HAYATI

Lise öğrenimini Robert Koleji'nde tamamlayan Birgül, ardından Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. Eğitimine yurtdışında devam ederek London Business School'da liderlik üzerine özel bir programda yer aldı.

MESLEKİ YAŞAM

Refika Birgül, kariyerine ilk olarak reklamcılık ve hastane yöneticiliği gibi alanlarda adım attı. Ancak zamanla asıl tutkusunun mutfak olduğunu fark ederek tamamen gastronomi dünyasına yöneldi. Bugün yemek yazarı, televizyon programcısı ve girişimci kimliğiyle tanınıyor. Türk ve dünya mutfaklarını harmanlayan özgün tarifler geliştiriyor. Ayrıca hem Türkçe hem de İngilizce içerikler ürettiği aktif YouTube kanalları bulunuyor.

KİTAPLARI VE PROJELERİ

Refika Birgül, mutfak alanındaki bilgi ve deneyimlerini çeşitli projeler ve kitaplarla paylaşmaktadır. İlk kitabı "Refika'nın Mutfağı / Cooking New Istanbul Style" ile tanındı. Bunun yanı sıra "Refika'dan Hızlı Tarifler", "Düdüklü'nün Sihirleri" ve "Miras – Türk Mutfağı Teknikleri" gibi eserleri bulunmaktadır. Ayrıca "Refika'dan" markası altında mutfak ürünleri geliştirmenin yanı sıra atölye çalışmaları da yürütmektedir.