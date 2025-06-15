MasterChef Oğulcan kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Oğulcan Sarı elendi mi?

MasterChef Oğulcan kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Oğulcan Sarı elendi mi?
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Ekranların sevilen yarışması Masterchef Türkiye, yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürisi olduğu bu programda yarışmacılar da izleyicilerin merak konusu oluyor. Peki, MasterChef Oğulcan elendi mi? MasterChef Oğulcan kimdir, kaç yaşında ereli, Instagram hesabı var mı?

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği Masterchef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özelyarışmacılar üst tura çıkmak içn mücadele ediyor. Peki, MasterChef Oğulcan kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Oğulcan elendi mi?

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerinde değişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

MASTERCHEF OĞULCAN KİMDİR?

Oğulcan Sarı 29 yaşındadır. 2019'dan bu yana aşçılık yapan Oğulcan yarışmaya Bursa'dan katıldı.

MASTERCHEF OĞULCAN ELENDİ Mİ?

Oğulcan Sarı, kuskuslu kuzu sırt yemeği ile şeflerden evet oyu alarak ikinci etaba çıkmaya hak kazandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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