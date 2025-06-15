MasterChef Nevin kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Nevin Yeşil elendi mi?

MasterChef Nevin kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Nevin Yeşil elendi mi?
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Ekranların sevilen yarışması Masterchef Türkiye, yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürisi olduğu bu programda yarışmacılar da izleyicilerin merak konusu oluyor. Peki, MasterChef Nevin elendi mi? MasterChef Nevin kimdir, kaç yaşında ereli, Instagram hesabı var mı?

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özelyarışmacılar üst tura çıkmak içn mücadele ediyor. Peki, MasterChef Nevin kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Nevin elendi mi?

MASTERCHEF NEVİN KİMDİR?

Nevin Yeşil, 1979 Giresun doğumludur. İzmir'de yaşayan Nevin, 29 yıllık evlidir ve 28 ve 17 yaşlarında iki oğlu vardır. Nevin yaşam koçluğu yapmaktadır.

MASTERCHEF NEVİN ELENDİ Mİ?

Nevin Yeşil bir üst tura çıkamadı.

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerindedeğişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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