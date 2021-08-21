MasterChef Mert kimdir? MasterChef 2021 Mert kaç yaşında, evli mi? MasterChef Mert Instagram hesabı ne?

MasterChef 2021 yarışmacılarından Mert, izleyicilerin ilgi odağı oldu. MasterChef takipçileri Mert hakkında, MasterChef 2021 Mert kaç yaşında, evli mi sorularının yanıtlarını aratırdı. Peki, MasterChef Mert instagram hesabı ne? MasterChef Mert kimdir? İşte, merak edilen soruların yanıtları ve detayları…

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef her detayı ile merak konusu olurken MasterChef Mert hakkında araştırmalar yapıldı. İzleyiciler, MasterChef Mert kimdir ve MasterChef 2021 Mert kaç yaşında, evli mi gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Peki, MasterChef Mert kimdir? MasterChef Mert instagram hesabı ne? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MASTERCHEF MERT KİMDİR?

Mert Yılmaz, 29 yaşında ve Aslen Bolu Mengenli. Los Angeles'tan yarışma için Türkiye'ye gelen Mert Yılmaz, özel bir catering firmasını aşçılığını yapıyormuş. Ama geçen ayın başında işi bırakmış. Son üç aydır bulunduğu ve taksicilik yaptığı Los Angeles'ten MasterChef Türkiye için gelmiş.

2009 yılında Bolu Mengen aşçılık bölümü mezunu olduktan sonra 4 sene mesleğini yaptıktan sonra sekiz yıl ara vermiş.

MasterChef Türkiye ön eleme turunda şeflere ızgara somon hazırlayan Mert Yılmaz, üç evet alarak sonraki tura geçmeyi başardı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

MASTERCHEF MERT İNSTAGRAM HESABI NE?

MasterChef Mert @chefmert hesabından paylaşımlar yapıyor.