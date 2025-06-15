MasterChef Kubilay kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Kubilay Doğan elendi mi?

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği Masterchef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özelyarışmacılar üst tura çıkmak içn mücadele ediyor. Peki, MasterChef Kubilay kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Kubilay elendi mi?

MASTERCHEFKUBİLAY KİMDİR?

Gamze Kubilay yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Kubilay bir oteldekısım şefidir. 10 yıldır sektörde çalışan Kubilay evli ve 28 yaşındadır. Kubilay aslen Kırklarelilidir.

MASTERCHEFKUBİLAY ELENDİ Mİ?

Kubilay Doğan, karides şiş yemeği ile şeflerden 3 evet almayı başardı ve üst tura çıkmaya hak kazandı.

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerindedeğişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna