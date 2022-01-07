Masterchef kim elendi bugün 2021? 6 Ocak Masterchef Türkiye 2021'e bir isim veda ediyor... Tahsin mi elendi, Dilara mı? - Haberler
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Masterchef kim elendi bugün 2021? 6 Ocak Masterchef Türkiye 2021'e bir isim veda ediyor... Tahsin mi elendi, Dilara mı?

Masterchef kim elendi bugün 2021? 6 Ocak Masterchef Türkiye 2021'e bir isim veda ediyor... Tahsin mi elendi, Dilara mı?
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TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programı Masterchef'te eleme heyecanı sürüyor. 6 Ocak tarihinde önlüğü alan dördüncü isim belli olacakken bir isim de elenecek. Bu kapsamda izleyiciler Masterchef kim elendi? Tahsin mi elendi, Dilara mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Masterchef'te elenen isim kim oldu? Masterchef 2021'e veda edecek isim belli oluyor...

Masterchef kim elendi? Tahsin mi elendi, Dilara mı elendi? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Masterchef Türkiye'de heyecan sürerken ilk oyun sonrası puanlamalar yapılıyor. Yarışmacılar bugün ilk oyunda Osman Sezener'in anlattığı tabakla yarıştı.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

2021 Masterchef sezonunun bitmesine sayılı günler kaldı. Yarışmanın son günlerinde dördüncü bir konuk şef katılıyor ve ilk oyunda konuk şefin verdiği tabaklar yapılıyor. 6 Ocak tarihinde şef tabağını anlatan isim Osman Sezener oldu. İlk oyun sonrasında avantajlı olan isim Tahsin oldu.

Tahsin 28

Dilara 19

Yaratıcılık tabağının ardından elenen isim Dilara oldu. Tahsin üst tura çıkmaya hak kazandı.

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