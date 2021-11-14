Masterchef kim elendi bugün 2021? 14 Kasım elenen isim kim oldu? soruları Masterchef izleyicileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında büyük ilgiyle izlenen yarışma programı Masterchef Türkiye 2021'de bu hafta eleme potasına 6 isim yazıldı. MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 14 Kasım MasterChef Türkiye'de elemeye kimler kaldı

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de elenen isim henüz açıklanmadı. 14 Kasım tarihinde TV8'de yayınlanacak olan MasterChef'te haftanın elenen ismi açıklanır açıklanmaz haberimizdeki yerini alacaktır.

MasterChef Türkiye'de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kazanan Mavi takım oldu. Kaybeden Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Burcu, 1. eleme adayı olarak Araz'ı gösterdi. Oylamada ise adı en çok yazılan Azize, ikinci eleme adayı oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

1- Araz

2- Azize

3- Dilara

4- Pelin

5- Burcu

6- Sergen

İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren oldu. Onun potaya gönderdiği Dilara, üçüncü eleme adayı oldu. Oylamada ise potaya giden dördüncü eleme adayı Pelin oldu.

Bireysel dokunulmazlık oyununda üçüncü olan Burcu, haftanın beşinci eleme adayı oldu. Geriye Sergen kaldığı için direkt olarak potaya girmiş oldu.

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