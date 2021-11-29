Masterchef kim elendi? 28 Kasım 2021 dün Masterchef'te elenen isim kim oldu, kim veda etti?

Masterchef bu gece kim elendi? 28 Kasım Masterchef kim veda etti? soruları Masterchef izleyicileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında büyük ilgiyle izlenen yarışma programı Masterchef Türkiye 2021'de bu hafta eleme potasına 6 isim yazıldı. Masterchef'te kim elendi, kim gitti? 28 Kasım Masterchef Türkiye'de elemeye kimler kaldı?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Pazar akşamı eleme adayları yaratıcı pancar yemeği çıkarmak için mücadele etti. Araz, Pelin ve Safanur son üçe kalarak yeniden tezgah başına geçti ve Safanur tabağı en başarılı yapan isim oldu. Elenen isim ise PELİN oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

1- Görkem

2- Pelin

3- Safanur

4- Mert

5- Araz

6- Hasan

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