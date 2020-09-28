Masterchef Kaptanlık Düellosu'nu kim kazandı? 28 Eylül Pazartesi MasterChef'te kaptanlık düelsunu kim kazandı?
28.09.2020 23:09 | Son Güncelleme: 28.09.2020 23:13
MasterChef Türkiye bu akşam özel yemek tarifleri Kaptanlık Düellosu sahne oluyor. Peki, MasterChef'te kaptanlık düellosunu kim kazandı? 28 Eylül Masterchef Kaptanlık Düellosu Oyunu'nu kim kazandı?
MasterChef'te bugün Kaptanlık Düellosu oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışarak 5 dakika ödülünü kazanmaya çalıştı. Peki, 28 Eylül Masterchef Kaptanlık Düellosu Oyunu'nu kim kazandı?
28 EYLÜL MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSU OYUNU'NU KİM KAZANDI?Kaptanlık Düellosu henüz sonuçlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.
Mavi takım kaptanı: Serhat
Kırmızı takım kaptanı: Barbaros
Mavi Takım kadrosu
Serhat
Özgül
Furkan
Eray
Tanya
Uğur
Sefa
Didem
Kırmızı Takım kadrosu
Barbaros
Emir
Esra
Duygu
Ayyüce
Berker
Ebru
Walison