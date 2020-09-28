Masterchef Kaptanlık Düellosu'nu kim kazandı? 28 Eylül Pazartesi MasterChef'te kaptanlık düelsunu kim kazandı?
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Masterchef Kaptanlık Düellosu'nu kim kazandı? 28 Eylül Pazartesi MasterChef'te kaptanlık düelsunu kim kazandı?

28.09.2020 23:09 | Son Güncelleme: 28.09.2020 23:13
Masterchef Kaptanlık Düellosu'nu kim kazandı? 28 Eylül Pazartesi MasterChef'te kaptanlık düelsunu kim kazandı?

MasterChef Türkiye bu akşam özel yemek tarifleri Kaptanlık Düellosu sahne oluyor. Peki, MasterChef'te kaptanlık düellosunu kim kazandı? 28 Eylül Masterchef Kaptanlık Düellosu Oyunu'nu kim kazandı?

MasterChef'te bugün Kaptanlık Düellosu oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışarak 5 dakika ödülünü kazanmaya çalıştı. Peki, 28 Eylül Masterchef Kaptanlık Düellosu Oyunu'nu kim kazandı?

28 EYLÜL MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSU OYUNU'NU KİM KAZANDI?

Kaptanlık Düellosu henüz sonuçlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Mavi takım kaptanı: Serhat

Kırmızı takım kaptanı: Barbaros

Mavi Takım kadrosu

Serhat

Özgül

Furkan

Eray

Tanya

Uğur

Sefa

Didem

Kırmızı Takım kadrosu

Barbaros

Emir

Esra

Duygu

Ayyüce

Berker

Ebru

Walison

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