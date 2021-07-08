Masterchef Junior Kayra kim? Masterchef Kayra'nın Burhan Bahri Özkan kimdir?
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Masterchef Junior Kayra kim? Masterchef Kayra'nın Burhan Bahri Özkan kimdir?

Masterchef Junior Kayra kim? Masterchef Kayra'nın Burhan Bahri Özkan kimdir?
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Tv8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışmalardan Masterchef elemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar bu bölümde önlük alabilmek için tüm hünerlerini sergiliyor. MasterChef'in bu akşam ekrana gelecek 10. bölümünde MasterChef Junior Kayra sürpriz konuk olarak katıldı. Peki, MasterChef Junior Kayra kimdir? MasterChef Kayra Can Özkan kaç yaşında?

Tv8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışmalardan Masterchef elemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar bu bölümde önlük alabilmek için tüm hünerlerini sergiliyor. MasterChef'in bu akşam ekrana gelecek 10. bölümünde MasterChef Junior Kayra sürpriz konuk olarak katıldı. Peki, MasterChef Junior Kayra kimdir? MasterChef Kayra Can Özkan kaç yaşında? İşte detaylar haberimizde…

MASTERCHEF JUNIOR KAYRA KİMDİR?

MasterChef yeni sezonun 10. Bölüm tanıtımında Kayra Can Özkan dikkat çekti. Babasına destek olmak için içeri giren minik yarışmacı sempatik tavırları ile şeflerin sevgisini bir kez daha kazandı.

Exxen'de yayınlanan MasterChef Junior'da yer alan Kayra Can Özkan saçlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Saçına MasterChef logosu yaptıran Kayra, yarışmaya Antalya'dan katılmıştı.

MASTERCHEF JUNIOR KAYRA'NIN BABASI KİMDİR?

Kayra'nın babası Burhan Bahri Özkan, 38 yaşında ve polis memurudur.

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