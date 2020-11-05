MasterChef İrlanda usülü elmalı kek nasıl yapılır? En kolay ve lezzetli elmalı kek tarifi!

MasterChef 5 Ekim tarihinde yayınlanan bölümdeki tarifleri haberimizde bulabilirisiniz. MasterChef İrlanda usülü elmalı kek nasıl yapılır? En kolay ve lezzetli elmalı kek tarifi!

Tam ölçülü, kolaylıkla yapabileceğiniz elmalı kek tarifi! MasterChef İrlanda usülü elmalı kek nasıl yapılır? Detaylar haberimizde.

MASTERCHEF İRLANDA USÜLÜ ELMALI KEK TARİFİ

1 ½ su bardağı çok amaçlı un

¾ fincan kek unu

½ çay kaşığı tuz

1 çorba kaşığı beyaz şeker

1 su bardağı tuzsuz tereyağı

3 yemek kaşığı kısaltma

¼ fincan ekşi krema

? çay kaşığı limon suyu

5 büyük Granny Smith elması - soyulmuş, özü alınmış ve dilimlenmiş

½ fincan beyaz şeker

2 yemek kaşığı çok amaçlı un

½ yemek kaşığı öğütülmüş hindistan cevizi

? çay kaşığı limon suyu

1 yumurta, çırpılmış

İRLANDA USÜLÜ ELMALI KEK NASIL YAPILIR?

Fırını önceden 350 derece F'ye (175 derece C) ısıtın. 9 inçlik bir turtayı yağlayın.

Kabuk Yapmak İçin: Geniş bir kapta unları, tuzu ve şekeri karıştırın. Tereyağını kesin ve kaba kırıntılar oluşana kadar kısaltın. Ekşi krema ve limon suyunu karıştırın. Hamur bir top oluşturana kadar karıştırmaya devam edin; hamur biraz yumrulu olabilir, bu iyidir. Hamur topunu plastik ambalaja sarın ve 1 saat soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra hamuru buzdolabından çıkarın ve ikiye bölün; yarısını kapalı ve buzdolabında tutun. Hamuru 1/8 inçte yuvarlayın. Turta kabuğunu kaldırmak için, hamuru oklava etrafında yuvarlayın ve ardından turta tepsisine açın. Pasta kabuğunun sarkan kenarlarını kesin.

Dolgu Yapmak İçin: Elmaları turta kabuğuna yerleştirin. Küçük bir kapta şeker, un ve hindistan cevizi karıştırın; iyice karıştırın. Karışımı elmanın üzerine serpin. Elmaların üzerine limon suyu sık. Üst kabuk açılırken pastayı buzdolabına koyun.

Pastayı buzdolabından çıkarın. Çırpılmış yumurta ile alt kabuğun dış kenarını fırçalayın. İkinci kabuğu pastanın üzerine yerleştirin; turta kabuğu kenarlarını birlikte kıvırın. Üst kabuğun tamamını yumurtayla fırçalayın ve içine 4 buhar yuvası kesin.

Önceden ısıtılmış 350 derece F (175 derece C) fırında 45 dakika veya kızarana kadar pişirin. Servis yapmadan önce pastanın tamamen soğumasını bekleyin. Çırpılmış krema veya vanilyalı dondurma ile sıcak olarak servis yapın.