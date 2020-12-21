Masterchef ilk 4'de kimler var? Final 4'lüsü kimlerden oluşuyor? Finale kalan yarışmacılar kimler oldu?

Masterchef 20 Aralık'ta bir yarışmacının elenmesiyle final dörtlüsü belli oldu. Peki final dörtlüsünde kimler var? Kimler finale kaldı? Masterchef 20 Aralık elenen isim kim? Finale kalan yarışmacılar kimler?

Seyirciler Masterchef finale kalan isimleri merak ediyor. Peki Masterchef kim elendi? Final 4'lüsünde kimler var? Finale kimler kaldı?

MASTERCHEF 20 ARALIK KİM ELENDİ?

Yapılan eleme oyununda şefler tarafından en başarısız tabak Eray'ınki seçildi ve yarışmaya veda eden isim Eray oldu.

MASTERCHEF İLK 4'E KİMLER GİRDİ?

Eray'ın elenmesinin ardından ilk 4 isim de belli olmuş oldu. Masterchef'te finale kalan isimler Emir, Barbaros, Serhat ve Özgül oldu. Sırasıyla ilk 4 isim aşağıdaki gibidir:

Önlüğü kazanan ilk isim : Emir

Önlüğü kazanan ikinci isim : Barbaros

Önlüğü kazanan üçüncü isim : Serhat

Önlüğü kazanan dördüncü isim : Özgül