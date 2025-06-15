MasterChef İlhan kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef İlhan Buğra Karabulut elendi mi?

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği Masterchef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özelyarışmacılar üst tura çıkmak içn mücadele ediyor. Peki, MasterChef İlhan Buğra kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef İlhan Buğra elendi mi?

MASTERCHEFİLHAN BUĞRA KİMDİR?

İlhan yarışmaya Kocaeli'den katılıyor. Kocaeli'li olan İlhan Buğra Bolu Mengen'de eğitim almıştır.

MASTERCHEFİLHAN BUĞRA ELENDİ Mİ?

İlhan Buğra Karabulut, enginar püreli levrek yemeği ile şeflerden üç evet alarak ikinci etaba geçmeye hak kazandı.

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerindedeğişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna