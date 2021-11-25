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Masterchef Hasan'ın ikizi Hüseyin kimdir? Masterchef Hasan kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Masterchef Hasan'ın ikizi Hüseyin kimdir? Masterchef Hasan kimdir, kaç yaşında, nereli?

MasterChef'te bu akşam tadımı jüriler yerine yarışmacıların aile bireyleri yapıyor. Akrabaların tabakları oyladığı anlarda renkli dakikalar yaşandı. Programı izleyenler ise MasterChef Hasan'ın ikizi kim merak etti. Peki, Masterchef Hasan'ın ikizi Hüseyin kimdir? Masterchef Hasan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Masterchef Hasan'ın ikizi Hüseyin kimdir? Masterchef Hasan kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı merak ediliyor. Özellikle tatlılarıyla Masterchef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından olan Hasan Biltekin, yakışıklılığıyla da takipçi sayısını gün geçtikçe artırıyor. Masterchef'in yeni bölümünde konuk olarak katılan Hasan'ın ikiz kardeşi Hüseyin de merak edildi.

MASTERCHEF HASAN'IN İKİZİ KİMDİR?

MasterChef'e konuk olarak katılan Hüseyin ile Hasan arasındaki benzerlik ilgi topladı. Yakışıklılığıyla dikkat çeken ve Murat Boz'a benzetilen Hasan Biltekin'in ikizi de sosyal medyada en az onun kadar ilgi gördü.

MASTERCHEF HASAN KİMDİR?

Hasan Biltekin, 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyunda ve 78 kilogram ağırlığında olan yarışmacı, Liseyi Turizm Otelcilik Okulu'nda tamamladı. Yemek sektöründe liseden beri yer almakta, Otel koordinatörlüğü ve Nevşehir belediye spor kulübü mutfak şefliği yapmaktadır.

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