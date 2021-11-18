Masterchef hangi takım kazandı? 18 Kasım Masterchef mavi takım mı, kırmızı takım mı kazandı?
MasterChef Türkiye 2021'de 13. haftanın son dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Sakarya'da çekilen bölümde yöresel lezzetler yapıldı. Peki, Masterchef hangi takım kazandı? 18 Kasım Masterchef mavi takım mı, kırmızı takım mı kazandı?
Masterchef hangi takım kazandı? 18 Kasım Masterchef mavi takım mı, kırmızı takım mı kazandı? sorularına yanıt aranıyor.
MASTERCHEF HANGİ TAKIM KAZANDI?
Masterchef'te bu akşam Sakarya yöresine ait lezzetler yapıldı. Birbirinden farklı konuklar tatları değerlendirdi.
- Dımbıl çorbası: Kırmızı takım kazandı
- Ayva dolması: Mavi takım kazandı
- Tavuk dartılı keşkek:
- Islama köfte:
- Kabak tatlısı:
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