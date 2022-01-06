MasterChef Hakan Kanık kimdir? MasterChef Hakan kaç yaşında, nereli?

Masterchef'in eski kadrosunda yer alan MasterChef Hakan, izleyicilerin ilgi odağı oldu. Yaptığı yemeklerle ve söylemlere dikkat çeken MasteChef Hakan hakkında MasterChef Hakan kimdir, MasterChef Hakan Kanık kaç yaşında, nereli gibi sorular soruluyor. Peki, MasterChef Hakan kimdir?

MASTERCHEF HAKAN KİMDİR?

İstanbul'da yaşamını sürdüren Hakan Kanık, 1999 yılında dünyaya geldi. Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ni tamamladı.

Ardından Muğla Sıktı Kocaman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi'nin heykel bölümünde eğitim görmeye başladı.

Hakan, MasterChef Türkiye yarışmasına katılmış, yarışmanın yaş olarak en küçüklerinden olmasına rağmen bilgisi ve deneyimi ile hem jüriyi hem de izleyicileri oldukça şaşırtmıştı.

Et konusunda kendisini geliştiren ve farklı mekanların mutfaklarında çalışan Hakan Kanık'ın asıl mesleği ise komidir.

MasterChef Türkiye'nin hırslı isimlerinden Hakan Kanık, Survivor 2019 aday tanıtım videosunda şu açıklamayı yapmıştı:

"Sevdiklerimizden ayrı kalacağız, ailemizden uzak kalacağız. Ama adada ben illaki bir şeyle bulurum ve takımımı doyururum.

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