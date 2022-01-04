Masterchef Eren kimdir, nereli? Eren Kaşıkçı kaç yaşında, evli mi?

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MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

Eren Kaşıkçı 1989 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. Annesinin adı ise Arife'dir. 33 yaşındaki yarışmacı aslen Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunuyor ve babası asker, annesi ise ev hanımıdır. Babasının tayinleri nedeniyle birçok şehirde gezdiğini belirten Kaşıkçı, yarışmaya da Gökçeada'dan katılıyor. Yarışmada öğrendikleri ile bir marka yaratıp insanların sofralarında tariflerinde yer almak istediğini yarışmada ifade etmiştir.

Açık ateş çalışmayı seven yarışmacı MasterChef'te kendini daha çok geliştireceğine ve daha verimli olacağına inanmaktadır.

MasterChef Eren @kizilsakalinmutfag hesabından paylaşımlar yapıyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI ELENDİ Mİ?

MasterChef Türkiye performansıyla beğenilen yarışmacılar arasında yer alan Eren Kaşıkçı'nın MasterChef Türkiye macerası devam etmektedir.

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