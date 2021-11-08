TV8'in en çok izlenen programlarından olan Masterchef'te geçtiğimiz gün Emre yarışmaya veda etmişti. Bunun ardından izleyiciler, Masterchef Emre elendi mi, Emre neden yok? Masterchef Emre Büber kimdir, evli mi, kaç yaşında, nereli? Emre yarışmadan elendi mi? merak etti. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF EMRE ELENDİ Mİ?

Masterchef'te geçtiğimiz Pazar günü yapılan dokunulmazlık eleme oyununda Emre Büber yarışmaya veda eden isim oldu.

EMRE BÜBER KİMDİR?

Masterchef Emre Büber, 26 yaşında ve aslen Konya Bozkırlıdır. Lise eğitimini Açık öğretim lisesinde tamamlayan Emre Büber, 2015'de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığından mezun oldu.

Ailesinden dedesi 1969'da Avusturya'ya gitmiştir. Emre de Avusturya'da doğmuştur ancak 12 yaşında Türkiye'ye gelip okuluna devam etmiştir.

Avusturya'da kokoreç, şırdan ve Adana şiş yapan bir mekanda çalışan Emre Büber, dünyaca ünlü İngiltereli şef Jamie Oliver'la da çalışmıştır.

Emre Büber, 4 yıl Antalya'da animatörlük yaptıktan sonra 19 yaşında Avusturya'ya geri döndü. 2 yıl süpermarkette çalıştıktan sonra yaklaşık 3-4 yıl profesyonel mutfakta çalıştı. Yemek yapmayı sevdiğini ifade eden Emre Büber, doğal ürünler yetiştirip onları sezonunda kullanmayı hedeflemiş.

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