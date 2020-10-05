MasterChef Duygu kimdir? Duygu Acarsoy kaç yaşında, nereli?
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MasterChef Duygu kimdir? Duygu Acarsoy kaç yaşında, nereli?

05.10.2020 09:29 | Son Güncelleme: 05.10.2020 09:36
MasterChef Duygu kimdir? Duygu Acarsoy kaç yaşında, nereli?

MasterChef yarışma programıyla adını duyuran Duygu Acarsoy, Ankara Üniversitesi'nden mezun oldu. Özel bir üniversitede ise eğitmen şef olarak çalışıyor. MasterChef Duygu boyu, kilosu ve yaşı haberimizde.

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasının sevilen ve başarılı yarışmacılarından olan Duygu Acarsoy, özel hayatında yaşadığı sıkıntılarla da gündeme gelmişti. Ankara'da yaşamını sürdüren MasterChef Duygu, aslen Bursalı'dır. Duygu Acarsoy kimdir?

MASTERCHEF DUYGU ACARSOY KİMDİR?

1985 yılında Ankara'da dünyaya gelen Duygu Acarsoy, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı ile adını duyurdu. Ankara Üniversitesi mezunu olan Duygu, yarışmaya memleketi Ankara'dan katılmıştır. Mutfak Sanatları Akademisi'nde profesyonel ekmekçilik eğitimi aldı. Dondurma ve sorbe eğitimleri de alan MasteChef'in başarılı yarışmacısı, Bodrum'da Red Pan'da pastane şefi olarak çalıştı.

MasterChef Duygu kimdir? Duygu Acarsoy kaç yaşında nereli?

Alanya Hep Üniversitesi'nde Eğitmen Şef olarak görev alan Duygu Acarsoy, aslen Bursalı'dır. 10 yıl önce bir evlilik gerçekleştiren isim, evliliğindeki sorunlar nedeniyle boşanmıştır. Acarsoy'un boyu 160, kilosu 55 kg'dır.

MasterChef Duygu kimdir? Duygu Acarsoy kaç yaşında nereli?

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasına, 4 Ekim Pazar akşamı yapılan elemeyle veda etti.

MasterChef Duygu kimdir? Duygu Acarsoy kaç yaşında nereli?

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