MasterChef Düksel Duxelles sos nasıl yapılır? Düksel sos tarifi ve Duxelles sos malzemeleri
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MasterChef Düksel Duxelles sos nasıl yapılır? Düksel sos tarifi ve Duxelles sos malzemeleri

02.11.2020 21:45 | Son Güncelleme: 02.11.2020 21:50
MasterChef Düksel Duxelles sos nasıl yapılır? Düksel sos tarifi ve Duxelles sos malzemeleri

MasterChef'te yapılan soslardan biri olan Duxelles (düksel), tavuk, hindi, pirzola, hatta çorbalara çok yakışan mantar ve aromalı otlardan oluşan enfes bir sostur. Yemeklere kattığı tadının yanında aperatif olarak da başlangıç menülerinde zevkle yerini alır. MasterChef Düksel Duxelles sos yapımı, Düksel sos tarifi ve Duxelles sos malzemeleri

Lezzetli soslardan biri olan ve hindi, tavuk, pirzola gibi yiyeceklere lezzet veren Düksek sos tarifi haberimizde...

DÜKSEL SOS MALZEMELERİ

250 gram mantar

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet küçük arpacık soğan

Yarım tatlı kaşığı kuru kekik (Ya da 1,5 yemek kaşığı taze kekik)

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı sirke

DUXELLES SOS NASIL YAPILIR?

Mantarları temizleyip mutfak robotunda çekin.

Ardından bir tülbent yardımıyla mantarların suyunu sıkın.

Arpacık soğanı incecik doğrayın.

Geniş bir tavayı ocaktan ısıtıp içine 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyin.

Soğan, mantar, kekik, tuz ve karabiberi tavaya aktarın.

Mantarlar suyunu salıp çekene kadar tavada çevirin.

Kalan tereyağını ve sirkeyi de ekleyip hızla karıştırarak sirkeyi buharlaştırın.

Gerekirse tuz ve karabiber takviyesi yapın.

Sosunuzu bir gün önceden yapıp soğutarak da kullanabilirsiniz. Afiyet olsun…

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