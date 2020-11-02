MasterChef Düksel Duxelles sos nasıl yapılır? Düksel sos tarifi ve Duxelles sos malzemeleri
MasterChef'te yapılan soslardan biri olan Duxelles (düksel), tavuk, hindi, pirzola, hatta çorbalara çok yakışan mantar ve aromalı otlardan oluşan enfes bir sostur. Yemeklere kattığı tadının yanında aperatif olarak da başlangıç menülerinde zevkle yerini alır. MasterChef Düksel Duxelles sos yapımı, Düksel sos tarifi ve Duxelles sos malzemeleri
Lezzetli soslardan biri olan ve hindi, tavuk, pirzola gibi yiyeceklere lezzet veren Düksek sos tarifi haberimizde...
DÜKSEL SOS MALZEMELERİ
250 gram mantar
2 yemek kaşığı tereyağı
1 adet küçük arpacık soğan
Yarım tatlı kaşığı kuru kekik (Ya da 1,5 yemek kaşığı taze kekik)
Tuz
Karabiber
1 yemek kaşığı sirke
DUXELLES SOS NASIL YAPILIR?
Mantarları temizleyip mutfak robotunda çekin.
Ardından bir tülbent yardımıyla mantarların suyunu sıkın.
Arpacık soğanı incecik doğrayın.
Geniş bir tavayı ocaktan ısıtıp içine 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyin.
Soğan, mantar, kekik, tuz ve karabiberi tavaya aktarın.
Mantarlar suyunu salıp çekene kadar tavada çevirin.
Kalan tereyağını ve sirkeyi de ekleyip hızla karıştırarak sirkeyi buharlaştırın.
Gerekirse tuz ve karabiber takviyesi yapın.
Sosunuzu bir gün önceden yapıp soğutarak da kullanabilirsiniz. Afiyet olsun…