MasterChef Düksel Duxelles sos nasıl yapılır? Düksel sos tarifi ve Duxelles sos malzemeleri

MasterChef'te yapılan soslardan biri olan Duxelles (düksel), tavuk, hindi, pirzola, hatta çorbalara çok yakışan mantar ve aromalı otlardan oluşan enfes bir sostur. Yemeklere kattığı tadının yanında aperatif olarak da başlangıç menülerinde zevkle yerini alır. MasterChef Düksel Duxelles sos yapımı, Düksel sos tarifi ve Duxelles sos malzemeleri