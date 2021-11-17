Masterchef düdük ne işe yarar? Yarışmacıların bastığı kırmızı düdük korna amacı nedir, oyunun kuralı nedir? sorularına yanıt aranıyor. Bu akşam bir kişi daha eleme adayı olacak. Tartışmaların yaşandığının göründüğü programda bugün neler olacak?

MASTERCHEF KIRMIZI DÜDÜK NE İŞE YARAR?

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından olan Masterchef'te bu akşam bir eleme adayı daha belli olacak. Yarışmada ise eğlenceli bir detay bulunuyor. İki takımın karşılaştığı yarışmada, bir takım kırmızı düdüğe bastığında diğer takımdakiler işini bırakarak, diğer ekip arkadaşlarına devretmeli.

MASTERCHEF'TE DÜN ELEME ADAYI KİMLER?

Rekabetin ve heyecanın eksik olmadığı gecede bireysel dokunulmazlığı elde eden Eren 1. eleme adayını belirledi. Eren takım arkadaşı olan ve yarışmaya geri dönen Azize'yi eleme adayı olarak söyledi. Böylece Azize haftanın 1. eleme adayı seçildi.

Daha sonra ise mavi takım yarışmacıları diğer eleme adayını belirlemek üzere konsey gerçekleştirdi. Yapılan oylamanın sonucunda ismi en çok yazılan Pelin oldu. 16 Kasım akşamı böylece Masterchef'te eleme adayları Azize ve Pelin seçildi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021'de dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için siyah önlüklerini giyerek tezgah başına geçti. Bireysel dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Danilo şefin imza tabağını hazırlamalarını istedi.

Verilen süre sonunda Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in tadımı ile öne çıkan üç isim Eren, Hasan ve Pelin oldu. Gecenin en başarılı tabağınını çıkaran Eren, bireysel dokunulmazlığı kazandı.

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