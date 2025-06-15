MasterChef Damla kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Damla Özdemir elendi mi?

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği Masterchef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özelyarışmacılar üst tura çıkmak içn mücadele ediyor. Peki, MasterChef Damla kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Damla elendi mi?

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerinde değişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

MASTERCHEF DAMLA KİMDİR?

Damla Özdemir 24 yaşındadır. Yarışmaya Mersin'den katılan Damla aslen Elazığlıdır.

MASTERCHEF DAMLA ELENDİ Mİ?

Damla Özdemir, analı kızlı yemeği ile Danilo Şef'ten evet, Somer Şef'ten hayır ve Mehmet Şef'ten evet oyu aldı. 2 evetle bir üst tura çıkmaya hak kazandı.