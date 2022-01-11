MasterChef CANLI izle! TV8 Masterchef yeni bölüm canlı izle! 11 Ocak Masterchef'te kim elenecek? Masterchef'te final heyecanı sürüyor

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MASTERCHEF NE ZAMAN?

Masterchef Türkiye 11 Ocak Salı (bu akşam) yeni bölümüyle saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana geliyor.

MASTERCHEF TV8 CANLI İZLE!

MasterChef 3. finalisti ve önlüğü giyen isim çarşamba gecesi netlik kazandı. TV 8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören MasterChef'te son 5'e kalan yarışmacılardan 3'ü, çeyrek final mücadelesinde mutfakta zamanla yarıştı. Konuk Şef Ömür Akkor'un tabağının yapıldığı ilk oyunun sonunda Eren 30 puanla ilk turu birinci bitirdi. Süt ile yapılan yaratıcılık oyununun ardından da toplamda 48 puana ulaşan Eren gecenin kazananı olarak, önlüğü giyen isim oldu. Gecenin ikincisi Tahsin olurken, Dilara ise üçüncü oldu.

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