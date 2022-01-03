MasterChef canlı izle! TV8 3 Ocak Masterchef yeni bölüm canlı izle! 2 Ocak Masterchef'te kim elendi? Bu hafta Masterchef'te kim elenecek?

Yemeklerin tamamlanmasının ardından şefler tadım yaparak yarışmacıları puanladı. İki tur sonunda şeflerden en yüksek puanı alan Tahsin 45 puanla gecenin birincisi oldu ve MasterChef'ten elenmekten kurtuldu.

BURCU YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Şeflerin oylamaları sonucunda Burcu toplamda 27, Hasan ise 36 puan aldı. Böylece MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı Burcu oldu.