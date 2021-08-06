Masterchef ana kadroya seçilen yarışmacılar kimler oldu? 6 Ağustos Masterchef kim kazandı? Masterchef'te seçilen yedek yarışmacılar kimler?

Masterchef'te bugün final turu heyecanı yaşandı. Yarışmayı kazanan ana kadroya seçilecek. Peki, 6 Ağustos ana kadroya kim seçildi? Masterchef ana kadroya 5 isim kim oldu? Nursima, Berk ve Ateş ana kadroya seçildi mi? Detaylar haberimizde...

Masterchef ana kadroya seçilen beş yarışmacı açıklandı. Ayrıca yedek seçilen 3 yarışmadı ve 2 yarışmacı da belli oldu! Peki, masterchef yedek seçilen yarışmacılar kimlerdir?

MASTERCHEF ANA KADROYA SEÇİLEN 5 YARIŞMACI KİMLERDİR?

Ana kadroya seçilen yarışmacılar şöyle:

Fatma

Milhan

Dilara

İbrahim

Tunahan

6 AĞUSTOS MASTERCHEF FİNAL TURUNU KİM KAZANDI?

6 Ağustos 2021 Masterchef final turunda yarışan 6 yarışmacı şu şekilde:

- Mete

- Sergen

- Fikret

- Sevgi

- Umutcan

- Baturalp

Bu yarışmacılardan ikisi yedek kadroya seçilecek. Tabağı en iyi olan iki kişi yedek kadroya seçilecektir.

Henüz kazanan isimler açıklanmadı. Konumuzu güncelleyeceğiz. Bizi takip edebilirsiniz...

İLK TURDAN YEDEĞE SEÇİLEN 3 İSİM

Nursima

Berk

Ateş

GECENİN KAZANAN İSİMLERİ ŞÖYLE

En iyi tabak Sergen'in tabağı seçildi. Bu gecenin kazananı Sergen oldu! Buna göre Sergen yedek kadroya seçilmiş oldu.