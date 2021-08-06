Masterchef ana kadroya seçilen yarışmacılar kimler oldu? 6 Ağustos Masterchef kim kazandı? Masterchef'te seçilen yedek yarışmacılar kimler?
Masterchef'te bugün final turu heyecanı yaşandı. Yarışmayı kazanan ana kadroya seçilecek. Peki, 6 Ağustos ana kadroya kim seçildi? Masterchef ana kadroya 5 isim kim oldu? Nursima, Berk ve Ateş ana kadroya seçildi mi? Detaylar haberimizde...
Masterchef ana kadroya seçilen beş yarışmacı açıklandı. Ayrıca yedek seçilen 3 yarışmadı ve 2 yarışmacı da belli oldu! Peki, masterchef yedek seçilen yarışmacılar kimlerdir?
MASTERCHEF ANA KADROYA SEÇİLEN 5 YARIŞMACI KİMLERDİR?
Ana kadroya seçilen yarışmacılar şöyle:
- Fatma
- Milhan
- Dilara
- İbrahim
- Tunahan
6 AĞUSTOS MASTERCHEF FİNAL TURUNU KİM KAZANDI?
6 Ağustos 2021 Masterchef final turunda yarışan 6 yarışmacı şu şekilde:
- - Mete
- - Sergen
- - Fikret
- - Sevgi
- - Umutcan
- - Baturalp
Bu yarışmacılardan ikisi yedek kadroya seçilecek. Tabağı en iyi olan iki kişi yedek kadroya seçilecektir.
Henüz kazanan isimler açıklanmadı. Konumuzu güncelleyeceğiz. Bizi takip edebilirsiniz...
İLK TURDAN YEDEĞE SEÇİLEN 3 İSİM
- Nursima
- Berk
- Ateş
GECENİN KAZANAN İSİMLERİ ŞÖYLE
En iyi tabak Sergen'in tabağı seçildi. Bu gecenin kazananı Sergen oldu! Buna göre Sergen yedek kadroya seçilmiş oldu.