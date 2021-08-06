Masterchef ana kadroya seçilen yarışmacılar kimler oldu? 6 Ağustos Masterchef kim kazandı? Masterchef'te seçilen yedek yarışmacılar kimler?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Masterchef ana kadroya seçilen yarışmacılar kimler oldu? 6 Ağustos Masterchef kim kazandı? Masterchef'te seçilen yedek yarışmacılar kimler?

Masterchef ana kadroya seçilen yarışmacılar kimler oldu? 6 Ağustos Masterchef kim kazandı? Masterchef'te seçilen yedek yarışmacılar kimler?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Masterchef'te bugün final turu heyecanı yaşandı. Yarışmayı kazanan ana kadroya seçilecek. Peki, 6 Ağustos ana kadroya kim seçildi? Masterchef ana kadroya 5 isim kim oldu? Nursima, Berk ve Ateş ana kadroya seçildi mi? Detaylar haberimizde...

Masterchef ana kadroya seçilen beş yarışmacı açıklandı. Ayrıca yedek seçilen 3 yarışmadı ve 2 yarışmacı da belli oldu! Peki, masterchef yedek seçilen yarışmacılar kimlerdir?

MASTERCHEF ANA KADROYA SEÇİLEN 5 YARIŞMACI KİMLERDİR?

Ana kadroya seçilen yarışmacılar şöyle:

  • Fatma
  • Milhan
  • Dilara
  • İbrahim
  • Tunahan

6 AĞUSTOS MASTERCHEF FİNAL TURUNU KİM KAZANDI?

6 Ağustos 2021 Masterchef final turunda yarışan 6 yarışmacı şu şekilde:

  • - Mete
  • - Sergen
  • - Fikret
  • - Sevgi
  • - Umutcan
  • - Baturalp

Bu yarışmacılardan ikisi yedek kadroya seçilecek. Tabağı en iyi olan iki kişi yedek kadroya seçilecektir.

Henüz kazanan isimler açıklanmadı. Konumuzu güncelleyeceğiz. Bizi takip edebilirsiniz...

İLK TURDAN YEDEĞE SEÇİLEN 3 İSİM

  • Nursima
  • Berk
  • Ateş

GECENİN KAZANAN İSİMLERİ ŞÖYLE

En iyi tabak Sergen'in tabağı seçildi. Bu gecenin kazananı Sergen oldu! Buna göre Sergen yedek kadroya seçilmiş oldu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Gülşen Onur Akay Cem Yılmaz Şeyma Subaşı
Spor Muslera Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Masterchef ana kadroya seçilen yarışmacılar kimler oldu? 6 Ağustos Masterchef kim kazandı? Masterchef'te seçilen yedek yarışmacılar kimler? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 00:13:07. #1.15#

title