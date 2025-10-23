Masterchef 3. dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve 5. ve 6. eleme adayı kim oldu?

Masterchef'in tempolu haftası hız kesmeden sürerken, kırmızı ve mavi takım üçüncü dokunulmazlık oyunu için bir kez daha mutfağa girdi. Mavi takım haftayı iki galibiyetle kapatmanın peşindeyken, kırmızı takım kötü gidişata son vermek istiyor. Şeflerin kritik tadım ve değerlendirmeleriyle kazanan takım netleşecek, ardından yeni eleme adayları belli olacak. İşte 22 Ekim 2025 tarihli son bölümde yaşananlar, kazanan takım ve haftanın eleme potasındaki yarışmacılar…

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu, "mangalda yemekler" konseptiyle gerçekleşti. Yarışmacılardan yalnızca ızgarayı kullanarak yemekler hazırlamaları istendi; fırın, ocak gibi diğer pişirme yöntemleri yasaklandı. Menüde ızgarada şeftali, tavuk ve balık gibi seçenekler yer aldı. Şeflerin yaptığı tadımın ardından gecenin kazananı belli oldu. Üçüncü dokunulmazlık oyununu bu kez kırmızı takım kazandı ve moral buldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyunlarının ardından bireysel dokunulmazlık mücadelesi başladı. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği süre içerisinde en yaratıcı tabağı ortaya koymak için yarıştı. Gecenin sonunda yapılan değerlendirmede bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Çağatay oldu.

MASTERCHEF 5. VE 6. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyunlarının ardından yapılan oylama sonucunda haftanın beşinci eleme adayı Çağlar, altıncı eleme adayı ise Hakan olarak belirlendi.

MASTERCHEF ELEME POTASI

Bu haftanın eleme potası oldukça güçlü isimlerden oluştu. Potada Aslı, Sümeyye, Nisa, Çağlar, Hakan ve Barış yer alıyor. Yarışmacılar, bir sonraki turda elenmemek için tüm hünerlerini sergileyecek.