MasterChef 25 Ekim 85. Bölüm'de kim elenecek? Eleme adayları kimler?

MasterChef 25 Ekim günü oldukça iddialı bir bölümle karşımızda olacak. Bu akşam yayınlanacak bölümde bir eleme oyunu oynanacak ve adaylardan birinin MasterChef macerası son bulacak. Peki, MasterChef 25 Ekim 85. Bölüm'de kim elenecek? Eleme adayları kimler?

MasterChef bu akşam 25 Ekim günü bir eleme oyunu ile seyirci karşısına çıkacak. Bu yarışmadan ise en başarısız tabağı hazırlayan yarışmacı MasterChef günlüğünü kapatacak.

MASTERCHEF 25 EKİM 85. ÖLÜMDE KİM ELENECEK?

24. bölümde dokunulmazlık yarışması yapılan ve yarışmada başarısız olan bireysel dokunulmazlığı alan Ebru, haftanın 2. eleme adayı olarak Tanya'nın ismini verdi. Kırmızı takımda yapılan oylamada 3. eleme adayı Emir oldu. Peki, eleme adayları kimler?

Bu haftanın eleme adayları ise;

Tanya, Emir, Sefa, Esra, Berker ve Uğur oldu.