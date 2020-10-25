MasterChef 25 Ekim 85. Bölüm'de kim elenecek? Eleme adayları kimler?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef 25 Ekim 85. Bölüm'de kim elenecek? Eleme adayları kimler?

25.10.2020 19:16 | Son Güncelleme: 25.10.2020 19:24
MasterChef 25 Ekim 85. Bölüm'de kim elenecek? Eleme adayları kimler?

MasterChef 25 Ekim günü oldukça iddialı bir bölümle karşımızda olacak. Bu akşam yayınlanacak bölümde bir eleme oyunu oynanacak ve adaylardan birinin MasterChef macerası son bulacak. Peki, MasterChef 25 Ekim 85. Bölüm'de kim elenecek? Eleme adayları kimler?

MasterChef bu akşam 25 Ekim günü bir eleme oyunu ile seyirci karşısına çıkacak. Bu yarışmadan ise en başarısız tabağı hazırlayan yarışmacı MasterChef günlüğünü kapatacak.

MASTERCHEF 25 EKİM 85. ÖLÜMDE KİM ELENECEK?

24. bölümde dokunulmazlık yarışması yapılan ve yarışmada başarısız olan bireysel dokunulmazlığı alan Ebru, haftanın 2. eleme adayı olarak Tanya'nın ismini verdi. Kırmızı takımda yapılan oylamada 3. eleme adayı Emir oldu. Peki, eleme adayları kimler?

Bu haftanın eleme adayları ise;

Tanya, Emir, Sefa, Esra, Berker ve Uğur oldu.

İlgili Haberler

25 Ekim Pazar Masterchef fragmanı yayınlandı mı? 85. bölüm Masterchef fragmanı!
25 Ekim Pazar Masterchef fragmanı yayınlandı mı? 85. bölüm Masterchef fragmanı!
Masterchef haftanın son dokunulmazlığını kim kazandı? Masterchef eleme potasında kimler var? 18 Ekim Masterchef kim elendi?
Masterchef haftanın son dokunulmazlığını kim kazandı? Masterchef eleme potasında kimler var? 18 Ekim Masterchef kim elendi?
MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Ekim Masterchef eleme adayları kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Ekim Masterchef eleme adayları kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ersin Tatar Donald Trump Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Halil Sezai Didem Soydan
Spor Babel Okan Buruk Serdar Aziz İsmail Kartal Rıza Çalımbay
Daha Fazla Çocuk Ankara Vatandaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MasterChef 25 Ekim 85. Bölüm'de kim elenecek? Eleme adayları kimler? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 19:32:35. #1.15#
title