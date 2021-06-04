Massaka ft. 6ix9ine - PARA sözleri | PARA rap şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Massaka ve 6ix9ine 'nın yeni şarkısı PARA bugün çıktı. Kısa sürede 200 bin izlenme ve 47 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Massaka ft. 6ix9ine - PARA rap şarkısı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.