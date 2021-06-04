Massaka ft. 6ix9ine - PARA sözleri | PARA rap şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Massaka ve 6ix9ine 'nın yeni şarkısı PARA bugün çıktı. Kısa sürede 200 bin izlenme ve 47 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Massaka ft. 6ix9ine - PARA rap şarkısı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Massaka ft. 6ix9ine - PARA şarkısının sözleri nelerdir? Para sözleri...
MASSAKA FT. 6İX9İNE - PARA SÖZLERİ
Nakarat:
Hadi yolla git dayılarına sor
Gayrimeşru dünyadan selam
Solla aç ticarete yol
Hızlı akım yetişemez mesam
***
6ix9ine:
I got them big rocks in my earnugget
I got my whole team floated
Sax fif I'm with your b*tch I'm buying everything
She wanted fly out and that b*tch out to Waikiki
I be all on her bikini
Take her money go Whodini
I pull up when I want II
On my feet you see them cc's
On her neck you see them vvs
Treat that b*tch like she a fee fee
And you know she gon bust that shit for em going to the bus stop quick for em
***
Massaka:
İleri durma öne (press)
Özür kahrı mahrı geç
Gelsin gorilin artı beş
Massaka basıyo' beynin flash
***
Çek mek değil hadi çıksın cash
Berlin bağlantı otuz beş
Sağa bak sola bak kendin seç
Çakma rapçiler hepsi leş
***
Ticarete devam okyanustan
Sular durgun hava burda buzdan
Metropoller taştı artık suçtan
Haydut toprağa bastı ayak uçtan
***
Parayı sayan kimdi ben ben
Planında yoktum sarstı dengen
Hayatı demle ve çıkart semtten
Glock ve Baretta bugün benlen
***
Şov başlasın ve düşsün perden
Sokakta diller aynı telden
Açtık önümüzü yoktur engel
Yanmış yüreğime serptim zemzem
***
36'lar hep nöbette
Haberi yolla duysun kekler
Kıtayı atla ve duysun yerler
Rap piyasasına soygun gel gel
***
Sus gerekmez iltifat planım aktif Syndikat
Hakime her şeyi itiraf avukatla kes irtibat
En iyi rapçi istifa uygula sektöre istila
Herkese yok bu istisna o olduğun ortam istifra
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Massaka ft. 6ix9ine - PARA şarkısı 4 Haziran Cuma 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 200 bin izlenmeyi geçmiş ve 47 bin beğeni almıştır.