Massaka ft. 6ix9ine - PARA sözleri | PARA rap şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

MASSAKA FT. 6İX9İNE - PARA SÖZLERİ

Nakarat:

Hadi yolla git dayılarına sor

Gayrimeşru dünyadan selam

Solla aç ticarete yol

Hızlı akım yetişemez mesam

***

6ix9ine:

I got them big rocks in my earnugget

I got my whole team floated

Sax fif I'm with your b*tch I'm buying everything

She wanted fly out and that b*tch out to Waikiki

I be all on her bikini

Take her money go Whodini

I pull up when I want II

On my feet you see them cc's

On her neck you see them vvs

Treat that b*tch like she a fee fee

And you know she gon bust that shit for em going to the bus stop quick for em

***

Massaka:

İleri durma öne (press)

Özür kahrı mahrı geç

Gelsin gorilin artı beş

Massaka basıyo' beynin flash

***

Çek mek değil hadi çıksın cash

Berlin bağlantı otuz beş

Sağa bak sola bak kendin seç

Çakma rapçiler hepsi leş

***

Ticarete devam okyanustan

Sular durgun hava burda buzdan

Metropoller taştı artık suçtan

Haydut toprağa bastı ayak uçtan

***

Parayı sayan kimdi ben ben

Planında yoktum sarstı dengen

Hayatı demle ve çıkart semtten

Glock ve Baretta bugün benlen

***

Şov başlasın ve düşsün perden

Sokakta diller aynı telden

Açtık önümüzü yoktur engel

Yanmış yüreğime serptim zemzem

***

36'lar hep nöbette

Haberi yolla duysun kekler

Kıtayı atla ve duysun yerler

Rap piyasasına soygun gel gel

***

Sus gerekmez iltifat planım aktif Syndikat

Hakime her şeyi itiraf avukatla kes irtibat

En iyi rapçi istifa uygula sektöre istila

Herkese yok bu istisna o olduğun ortam istifra

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Massaka ft. 6ix9ine - PARA şarkısı 4 Haziran Cuma 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 200 bin izlenmeyi geçmiş ve 47 bin beğeni almıştır.