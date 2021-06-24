MASKİ, Yunuslar Mahallesinde su sorununu çözüyor
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MASKİ, Yunuslar Mahallesinde su sorununu çözüyor

MASKİ, Yunuslar Mahallesinde su sorununu çözüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçesine bağlı Yunuslar mahallesinde özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu sorununa Çamköy mahallesinden döşenecek olan 3 kilometrelik terfi hattı ile çözüm oluyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin etme konusundaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi başkanlığı ekipleri, Gölmarmara ilçesine bağlı Çamköy mahallesinden Yunuslar mahallesine 3 kilometre içme suyu terfi hattı döşeme çalışmalarına başladı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra özellikle yaz aylarında içme suyu sıkıntısı yaşanan Yunuslar mahallesindeki sorun çözüme kavuşacak.

Muhtar Tosun, Başkan Ergün'e teşekkürlerini iletti

Yunuslar Mahalle Muhtarı Süleyman Tosun, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ileterek, "Mahallemize içme suyu yüksek kotlardan gelen doğal kaynak suyu ile sağlanıyordu. Özellikle yaz aylarında suların derinlere çekilmesiyle birlikte kaynaktan gelen su mahallemize yetmez olmuştu. MASKİ Genel Müdürlüğü mahalle halkımızı mağdur etmemek adına mahallemize tankerlerle su taşıyordu. Bu soruna kesin çözüm olmak adına Çamköy mahallesinden bizim mahallemize içme suyu terfi hattı döşeme çalışmasına başladılar. Çalışmalar tamamlandıktan sonra artık içme suyu bizim için sorun olmayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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