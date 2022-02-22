MASKİ tarım arazilerini koruyor, mahsuller zarar görmüyor

SARIGÖL, MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün 'Daha Temiz Bir Çevre Daha Sağlıklı Bir Manisa' hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere temizliklerini ara vermeden sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Sarıgöl ilçesine bağlı Ahmetağa mahallesinde başlanılan yaklaşık 4 kilometrelik dere temizlik çalışmasını tamamladı. Yapılan çalışma ile bölgede bulunan çok sayıda tarım arazisi oluşabilecek taşkınlara karşı koruma altına alındı. İdare çalışma sırasında dere yatağından birçok maddenin çıkartıldığını ve bunların suyun akışını engelleyerek, taşkınlara sebebiyet verdiğini belirterek vatandaşları çöp atılmaması konusunda uyardı.

"Teşekkürler MASKİ"

Mahalle muhtarı Hasan Altınkum, "Dere temizlik çalışması ile bölgedeki tarıma önemli bir katkıda bulunuluyor. Mahsullerin zarar görmemesi için büyük önem arz ediyor. Güzel bir çalışma oldu. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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