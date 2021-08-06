MASKİ'den Arapgir'e 60 milyon liralık altyapı yatırımı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Arapgir genelinde maliyeti 60 milyon lira olan 172 bin metrelik içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışması gerçekleştirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Arapgir genelinde maliyeti 60 milyon lira olan 172 bin metrelik içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede düzenlen programda konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MASKİ Genel Müdürlüğünün Arapgir'e yapmış olduğu çalışmaların takdiri hak ettiğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise imarlı alanlar içinde olmayan yerlere su, kanalizasyon ve asfalt hizmeti götürdüklerini bildirdi.

Şu anda 12 adet arıtma tesisinin ihalesini yaptıklarını ve bütün ilçelere çöp aktarma istasyonları kurduklarını aktaran Gürkan, "Bütün ilçelerimizde asfalt, su ve kanalizasyon idaresi şantiyemiz var. Bütün ilçelerimizde çalışmalarımız aktif olarak devam ediyor. Çalışmalar kolaydır. Biz 2 yılda 3 bin kilometre asfalt yapacağımız dediğimizde kimsenin hafızasına sığmadı ama şu anda hepsini gerçekleştirdik. " ifadelerini kullandı.

Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli de mülki idaresi, belediyesi, yerel yönetimi ve siyasetiyle herkesin ortak amacının, içinde yaşadığı şehri daha temiz daha yaşanılabilir bir hale getirmek olduğunu dile getirdi.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş da Arapgir'de hazırlanan program kapsamında içme suyu ve kanalizasyon şebekesinin eş zamanlı yapıldığını anlatarak şöyle devam etti:

"Arapgir ilçemizde 20 mahalleye 103 bin metre içme suyu şebeke hattı, 16 mahalleye 67 bin metre kanalizasyon şebeke hattı inşa ettik. 1900 adet içme suyu abone bağlantısı ve 1500 adet kanalizasyon bağlantısı yaptık. 4 adet kaptaj yenileme çalışması yaptık. 1 adet 1.500 tonluk ve 2 adet 200 tonluk içme suyu deposu inşa ettik. İller Bankası ile işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz arıtma tesissimizin yaklaşık yüzde 70'lik kısmını tamamladık. Arapgir'e içme suyu ve kanalizasyon hatları için yaklaşık 60 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik."

Gürkan, programın ardından Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi'nce Arapgir'in asfalt ihtiyacını karşılamak için oluşturulan mobil asfalt plent tesisini inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş