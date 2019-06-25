MASKİ, Batı kışlada dere ıslah çalışmasına başladı

Çevik, yürütülen çalışma ile hem askeri bölgenin içerisinde hem de Akmescit Mahallesi'nde yaşanabilecek olası taşkınların önleneceğini söyledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, yürüttüğü dere ıslah ve korkuluk çalışmaları ile yağışlı havaların sıkıntı yaratmasının önüne geçiyor. Bu kapsamda, Manisa 1'inci Piyade Komando Eğitim Tugay Komutanlığının içerisinde yürütülen dere ıslah çalışmasını Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik de yerinde inceledi. Çevik'e, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü ve teknik personel eşlik etti. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Çevik, çalışmaların kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Taşkınlar son bulacak

Askeri alan içerisinden geçen Kazan Deresi'nde çalışmalarına başlayan MASKİ ekipleri, ilk olarak mevcut dere yatağının yönünü değiştirdi. 100 metre betonarme U kesit kanal imalatına başlayan MASKİ, çalışmanın sonunda 200 metre de panel çit işini hayata geçirecek. Yürütülen çalışma ile Askeri bölge içi, Akmescit Mahallesi ve Yunusemre Belediyesi önünde yağışlı havalarda yaşanan taşkınlar son bulacak.

Akmescit sakinleri rahat bir nefes alacak

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, askeri bölge ve özellikle Akmescit Mahallesindeki ana yollarda yağışlı havalarda yaşanan taşkın sıkıntısına son vermek için çalıştıklarını ifade ederek, "Çalışma planımızı oluşturmamızın ardından askeri alan içerisinde kalan noktada dere ıslah imalatımızı başlattık. Islah çalışmamız tamamlanınca panel çit uygulaması da yapacağız. Çalışmamız sayesinde hem askeri bölge içerisinde hem de Akmescit Mahallesindeki ana yollarda taşkın yaşanmasının önüne geçeceğiz. Hayata geçirdiğimiz çalışmanın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler