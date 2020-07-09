Maskesini çıkaran Bolsonaro'ya gazeteciler dava açacak
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Maskesini çıkaran Bolsonaro'ya gazeteciler dava açacak

Brezilya Gazeteciler Birliği, yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladığı sırada iyi olduğunu göstermek için gazetecilerin önünde maskesini çıkaran Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya dava açılacağını duyurdu.

Maskesini çıkaran Bolsonaro'ya gazeteciler dava açacak
09.07.2020 10:27 | Son Güncelleme: 09.07.2020 10:31

Brezilya Gazeteciler Birliği, yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladığı sırada iyi olduğunu göstermek için gazetecilerin önünde maskesini çıkaran Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya dava açılacağını duyurdu.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geçtiğimiz Salı günü canlı yayında yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif sonuç verdiğini açıklamıştı. Devlet Başkanı Bolsonaro, iyi olduğunu göstermek için gazetecilerin önünde maskesini çıkarmıştı. Bolsonaro'nun korona virüs taşımasına rağmen maskesini çıkarmasına Brezilya Gazeteciler Birliği tepki gösterdi. Birlik, gazetecilerin hayatını tehlikeye attığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı gerekçesiyle Bolsonaro'ya dava açılacağını bildirdi. Birlik Başkanı Paulo Jeronimo de Souza, "Ülke sorumsuzluğun ötesinde ve halk sağlığına karşı açık suç oluşturan bu davranışlarına seyirci kalamaz" ifadelerini kullandı.

Bolsonaro'nun basın açıklamasının ardından CNN Brasil muhabiri Leandro Magalhaes'e test yapıldığı ve evden çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Kongre üyesi Marcelo Freixo da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Başkan, korona virüs olduğunu duyurduğu röportaj sırasında maskesini çıkararak Ceza Kanunu'nun 131. ve 132. maddelerini ihlal etti" dedi. Freixo, Bolsonaro'nun söz konusu yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle savcılığa başvurduğunu bildirdi.

Korona virüsü "basit bir grip" olarak nitelendiren Bolsonaro'nun testinin pozitif çıkmasının ardından kendisiyle temasta bulunanlara da test yapıldı. Hükümet Sekreteri Luiz Eduardo Ramos, Bölgesel Kalkınma Bakanı Rogerio Marinho ve Genelkurmay Başkanı Braga Netto'nun testinin negatif çıktığı aktarıldı. Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo, Savunma Bakanı Fernando Azevedo ve Hükümet Genel Sekreteri Jorge Oliveira'nın ise test sonuçları bekleniyor.

Kaynak: İHA

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