Maskeli, mesafeli, dezenfektanlı kumar salonuna kepçeyle girildi, 430 bin TL ceza kesildi
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Maskeli, mesafeli, dezenfektanlı kumar salonuna kepçeyle girildi, 430 bin TL ceza kesildi

01.01.2021 18:10 | Son Güncelleme: 01.01.2021 18:14
Maskeli, mesafeli, dezenfektanlı kumar salonuna kepçeyle girildi, 430 bin TL ceza kesildi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde konferans salonu benzeri bir mekanda kumar oynayan 89 kişi suçüstü yakalandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde konferans salonu benzeri bir mekanda kumar oynayan 89 kişi suçüstü yakalandı. Kapılar açılmayınca, mekanın duvarını iş makinesi ile kırıp giren jandarma, maske takıp, sosyal mesafe kuralına uygun oturdukları görülen kişilere 430 bin 325 TL para cezası uyguladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi'ndeki bir binada kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, bina önüne gözcü konulduğunu ve tüm girişlerin kapatıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri bunun üzerine kapıların açılması yönünde uyarıda bulundu ancak güvenlik güçlerinin çağrısına uyulmadı.

GİZLİ GEÇİTLER AÇILMIŞTarsus Belediyesi'nden talep edilen iş makinesi ile binanın bir duvarı yıkılarak içeri girildi. Gizli geçitlerin açıldığı binanın konferans salonu benzeri geniş bir alan olduğu ve içerideki 89 kişinin kumar oynadığı tespit edilirken, şüphelilerin sosyal mesafe kuralına uygun olarak maskeleri ile oturdukları, her masaya dezenfektan koyulduğu görüldü.Ekipler, şüphelilere kumar oynamak suçundan 109 bin 25 TL, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için de 321 bin 300 TL olmak üzere toplam 430 bin 325 TL para cezası uyguladı. Yapılan aramalarda, 8 bin 835 pul ele geçirildi. Öte yandan kumar oynanmasına yer ve imkan sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Mekan, belediye ekiplerince mühürlenerek kullanıma kapatıldı.

Maskeli, mesafeli, dezenfektanlı kumar salonuna kepçeyle girildi, 430 bin TL ceza kesildi
Maskeli, mesafeli, dezenfektanlı kumar salonuna kepçeyle girildi, 430 bin TL ceza kesildi
Maskeli, mesafeli, dezenfektanlı kumar salonuna kepçeyle girildi, 430 bin TL ceza kesildi
Maskeli, mesafeli, dezenfektanlı kumar salonuna kepçeyle girildi, 430 bin TL ceza kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan AÇIKGÖZ

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