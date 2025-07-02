Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi ne zaman, nerede çekildi?

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MASKELİ BEŞLER İNTİKAM PEŞİNDE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tezcan, Bahattin, Murat, Zeki, Kamil yetimhanede yaşayan beş yakın arkadaştır. Hiçbir aile tarafından evlat edinilmeyen bu haylaz beşli ileride farklı alanlarda uzmanlaşmış ama başları hiç dertten kurtulmayan 5 azılı sabıkalı olarak çıkar karşımıza. Genel aftan yararlanıp tahliye olan beş kafadar bir daha suç işlemeye tövbe ederler, taa ki onlara çok iyi davranan gardiyan Salih'in amansız derdini öğrenene kadar. İlk defa bu çete iyilik için suç işleyecektir, hedefleri ise yetimhane günlerinden eski bir düşmanları olan ve zengin bir aile tarafından evlat edinildiği için Güven Holding'in patronu haline gelmiş Tekin'dir...

MASKELİ BEŞLER İNTİKAM PEŞİNDE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Şafak Sezer: Tezcan

Dost Elver: Tekin.

Cengiz Küçükayvaz: Kamil

Peker Açıkalın: Bahattin

Melih Ekener: Zeki

Sümer Tilmaç: Salih

MASKELİ BEŞLER İNTİKAM PEŞİNDE FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Maskeli Beşler İntikam Peşinde çekimleri, İstanbul`da 25 ana mekanda gerçekleştirilmiştir.