Maske yasağı kalktı, uygulama ne zaman başlıyor? Gazeteci sordu, Bakan Koca'nın cevabı olay oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de iki yıl önce ilk koronavirüs vakasının açıklandığı 11 Mart tarihine günler kala Omicron varyantının etkisi gözetilerek pandemide girilen yeni dönemdeki düzenlemeleri açıkladı.

Yüksek vaka sayıları sebebiyle bir hafta rötarlı yapıldığı değerlendirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Koca, yeni dönemin detaylarını anlattı. Açık havada maske kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını ifade eden Bakan Koca, "Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak zorunda değiliz. Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz." dedi.

HES KODU DÖNEMİ SONA ERDİ

HES kodu uygulamasıyla ilgili de bir açıklama yapan Koca, "Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluş girişte HES kodu istemeyecek" şeklinde konuştu.

UYGULAMA NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?

Basın toplantısı sonrası soru cevap kısmına geçildi. Basın toplantısındaki gazetecilerden biri söz alarak Bakan Koca'ya yeni uygulamaların ne zaman hayata geçeceğini sordu. Bakan Koca'nın bu soruya yanıtı ise ilginç oldu.

"İSTİYORSANIZ BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLAYABİLİR"

"İstiyorsanız bugünden itibaren başlayabilir" diyen Bakan Koca, ardından durumu toparlayarak "Genelgeyle bunun duyurusu yapılacak" ifadelerini kullandı.

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