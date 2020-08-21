Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
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Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım

İstanbul Kadıköy'de maske takmadığı için uyarılan ve ardından çıkan arbede sonrası polislerin açığa alınmasıyla sonuçlanan olayda polis memurları da söz konusu kadından şikayetçi olurken ifadesinde "Etkisiz hale getirmek için öğretilen tekniği seçtim" dedi.

21.08.2020 08:56 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:11

Dün sosyal medyada paylaşılan ve iki polis memurunun açığa alınmasıyla sonuçlanan olayda memurlarda maske takmaları için uyardıkları ancak kendilerine direnen kadından şikayetçi oldu. Polis memuru B.S ifadesinde ise "5-6 metre gittikten sonra, net olarak duyacağımız şekilde küfür etti. Şüphelileri ayak koymak suretiyle ani hareketle yere yatırarak etkisiz hale getirebilecek polis taktiğini seçtim" diye konuştu.

"ORTA PARMAĞINI GÖSTERDİ"

Hürriyet'in haberine göre Rana Batı'dan şikayetçi olan polis memuru B.S ifadesinde şunları söyledi "Maskesini takmamakta direnince kimliğini istedim. Sonra söylenerek yanımızdan ayrıldılar. Rana Batı, 5-6 metre gittikten sonra, net olarak duyacağımız şekilde küfür etti. 'Hanımefendi niye küfür ediyorsunuz?' dediğimde, cevap olarak orta parmağını gösterdi. Yapmış olduğu hareketle suç işlemiş olduğunu söyledim. Rana Batı, 'Beni alamazsınız, ben suç işlemedim ki' diye çığlık atıp kaçmaya başladı. Kaçmasını engellemek için bileğini tuttum. Defalarca tekme attı.

"MESLEK İÇİ EĞİTİMLERDE ÖĞRETİLEN POLİS TAKTİĞİNİ SEÇTİM"

Sözlü saldırının fiziksel saldırıya dönüşmesi üzerine, meslek içi eğitimlerde çağdaş savunma tekniklerinde yer alan, şüphelileri ayak koymak suretiyle ani hareketle yere yatırarak etkisiz hale getirebilecek polis taktiğini seçtim. Ben, görevim sırasında bana saldıran, beni sosyal medya platformlarında oynanmış video ve yalan yorumlarla rezil etmeye çalışan, hedef gösteren şahıslardan davacı ve şikâyetçiyim."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Kadıköy'de iki polis memuru maske takmayan bir kadına ceza kesmek istedi. Kadının duruma itiraz etmesi üzerine memurlar kadını gözaltına almaya çalıştı. O anlarda çekilen videolarda kadına davranış şekilleri sosyal medyada tepki çeken 2 polis açığa alındı.

Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Haber Yorumları (18)
HAKTAN: abi sen ne yaptın ya. düştün bizim ağzımıza çok üzgünüm sizlerin için.
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113: Polis haklı, bu tip yaratıklara maske takmadığı için 5.000 ? yazacaksın.
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DOKTOR FERDİ: Ne teknikmiş ama
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