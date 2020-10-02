"Doğru maske nasıl takılır?" sorusuna cevap veremeyen vatandaş gerçeği itiraf etti: İlk kez maske takıyorum
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"Doğru maske nasıl takılır?" sorusuna cevap veremeyen vatandaş gerçeği itiraf etti: İlk kez maske takıyorum

02.10.2020 22:09 | Son Güncelleme: 02.10.2020 22:27

Bir televizyon kanalının sokak röportajında doğru maske kullanımını anlatmaya çalışan vatandaş, tepki çeken ifadeler kullandı. Maskeyi ters çeviren ve telin nereye gelmesi gerektiğini bilmeyen vatandaş, muhabirin "Daha önce maske takıyor muydunuz?" sorusuna, "Hayır. İlk defa takıyorum" cevabını verdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında, profesörler başta olmak üzere ekranlara çıkan birçok uzman isim maske kullanımının önemine dikkat çekerken, çevremizden de tepki çeken görüntüler gelmeye devam ediyor.

TV100 muhabiri Gülay Alaca'nın Eminönü Sahili'nde yaptığı sokak röportajında da benzer görüntüler yaşandı. Alaca'nın "Doğru maske nasıl takılır?" sorusuna cevap vermeye çalışan bir vatandaş maskeyi ters tuttu. Muhabirin "Ama ters çevirdiniz" uyarısı üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaş, "İlk önce ağız ve burun hizasına denk getirecek şekilde takılır" dedi.

İLK KEZ MASKE KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ

"Tel nereye denk gelir?" sorusuna yanıt veremeyen vatandaş, ilk kez maske kullandığını itiraf etti. "Bulunduğum yerde pek maske zorunluluğum yok. Dışarı çıkma şansım yoktu" diyen genç, Eskişehir'den geldiğini söyledi.

'Doğru maske nasıl takılır?' sorusuna cevap veremeyen vatandaş gerçeği itiraf etti: İlk kez maske takıyorum
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