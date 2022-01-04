Maske Kimsin Sen yarışmasında satanizm ve paganizm propagandası yapıldığı iddialarına jüri Eda Ece'den yanıt

Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma'nın ünlü oyuncusu Eda Ece, jürisi olduğu Maske Kimsin Sen yarışma programıyla ilgili gelen olumsuz tepkilere yanıt verdi.

"ŞOK İÇERİSİNDEYİM"

Yarışma programında satanizm ve paganizm propagandası yapıldığı iddialarına Eda Ece, "Şok içindeyim. Bu mutsuz günlerde, 50 ülkede yayınlanan rengarenk bir yarışma olan 'Masked Singer' formatını temiz kalple, eğlenmek, gülmek amacıyla yaptık ve seyircimiz sevdi, çok teşekkür ederiz! Zihniyeti aklı mantığı sağlıklı, temiz düşünceli, eğlenip geçmeyi bilen, iyi kalpli herkese sevgiler. Art niyet aramak, yanlış ve uçuk fikirler ve kötülük sahibinin, bizle bir ilgisi yok, bizim aklımıza bile gelmez! Haftaya görüşürüz" ifadelerine yer verdi.

RTÜK İNCELEME BAŞLATACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, sosyal medya hesabından FOX TV'de yayınlanan "Maske Kimsin Sen?" isimli program hakkında inceleme başlatılacağını açıklamıştı.

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