Maske Kimsin Sen var mı, yok mu, neden yok? 5 Şubat 2022 Maske Kimsin Sen bu akşam yeni bölüm var mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in, jüriliğini Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un, müzik direktörlüğünü ise Metin Özülkü'nün yaptığı yarışma programıdır. Maske Kimsin Sen bugün yayın akışında tam saatinde yer almadı. Bunun ardından, Maske Kimsin Sen bitti mi, final mi oldu merak edildi.

MASKE KİMSİN SEN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maske Kimsin Sen her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor. Fakat bugün program saat 21:45 'de başlayacak. Geçtiğimiz haftalarda 20:00'da başlıyordu.

MASKE KİMSİN SEN YOK MU, NEDEN BAŞLAMADI?

Maske Kimsin Sen bugün saat 21:45 'de başlayacaktır. Fox TV'nin yayın akışına göre program bugün saat 21:45 'de ekranlara gelecek. Maske Kimsin Sen bitmedi veya final yapmadı. Sadece biraz geç başlıyor.

FOX TV 5 ŞUBAT YAYIN AKIŞI

19:00 - Ana Haber

20:00 - Orta Direk Şaban

21:45 - Maske Kimsin Sen?

MASKE KİMSİN SEN FORMATI NASIL?

Kendi alanlarında ünlü isimler, farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini sahnede ve sahne dışında gizli tutarak kendi sesiyle ikili ya da üçlü düellolar şeklinde birbirleriyle yarışarak şarkı söylüyor. Jüri üyeleriyle birlikte ekran başındaki izleyiciler ve gizlilik sözleşmesi imzalanan stüdyodaki seyirciler, yarışmacı için hazırlanan videoda verilen 3 doğru 1 yanlış olan ipucu paketi ve jüri üyelerinden sadece birinin soracağı soruya yarışmacının sesi bozularak vereceği cevap ile onun kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar. Düellolar sonunda gösterdiği performansla stüdyodaki seyircilerden en az oyu alan yarışmacı, ilk önce potaya kalıyor. Son olarak potaya kalan yarışmacılar arasında yeniden yapılan oylama sonucu en az oyu alan yarışmacı, maskesini çıkarıp bu sefer şarkısını maskesiz bir şekilde söyleyerek yarışmaya veda ediyor.

MASKE KİMSİN SEN AÇIKLANAN ÜNLÜLER KİMLERDİR?

Gözcü - Ümit Karan

Gladyatör - Hazer Amani

Ağaç - Derya Baykal

İskelet - Keremcem

Şövalye - Ender Saraç

Ayna - Biran Damla Yılmaz

Ejderha - Cemal Hünal

Diğerleri henüz açıklanmadı.

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