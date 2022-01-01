Maske Kimsin Sen sunucusu kim? Tansel Öngel kim, hangi dizide? Maske Kimsin Sen jüri üyeleri kim? Maske Kimsin Sen konusu ve konsepti nedir?

Maske Kimsin Sen sunucusu kim? sorusunun yanıtı merak ediliyor. FOX ekranlarında Maske Kimsin Sen adında yeni bir yarışma programı başlıyor. Program, "The Masked Singer" adıyla bilinen yarışmadan ekranlara uyarlandı. Maske Kimsin Sen? adlı yarışma programı jüri üyesi ve sunucusu ile son günlerin merak edilenlerin arasında.

MASKE KİMSİN SEN KONUSU

Yarışma programında; kendi alanlarında ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor, jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar.

MASKE KİMSİN SEN SUNUCUSU KİMDİR?

Başarılı oyunculardan oluşan jürü ile Maske Kimsin Sen? 1 ve 2 Ocak günlerinde izleyici karşısında olacak. Programın sunucusu ise Masumlar Apartmanı'nda rol alan Tansel Öngel'dir.

TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

Tansel Öngel (d. 24 Eylül 1976), Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.

Bazı TV dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı. Benim İçin Üzülme dizisinde 2 sezon boyunca Niyazi karakterini canlandırdı. Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır. Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz'ün başrollerini canlandırdığı Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandırmaktadır.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet