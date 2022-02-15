Maske Kimsin Sen neden kaldırıldı? Maske Kimsin Sen neden bitti?

Maske Kimsin Sen neden kaldırıldı sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.Yapımcılığını Medyapım'ın, sunuculuğunu Tansel Öngel'in üstlendiği, jüri koltuğuna Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ile Doğu Demirkol'un oturduğu Maske Kimsin Sen? yarışması aralık ayında ilk bölümüyle FOX TV'de izleyicisiyle buluşmuştu.

MASKE KİMSİN SEN NEDEN KALDIRILDI?

Maske Kimsin Sen programı yapımcısı ve Medyapım'ın sahibi Fatih Aksoy iddialara ilişkin Cumhuriyet'e açıklama yaparak final iddiasını doğruladı. Reytinglerde istenilen başarıya ulaşılamadığı için ekran macerasını noktalayacaklarını söyleyen Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Maske Kimsin Sen yarışması dünyanın çeşitli ülkelerinde aralarında Müslüman ülkelerinde olduğu 50 ülkede yayınlanmış bir programdır. Bizim yaptığımız şey, dünyanın 50 ülkesinde yayınlanmış bir formatı alıp burada yayınlamaktı. Ocak döneminde başlasın, bir sezon gitsin diye bu işi yaptık ama 2,50 reyting alınca kanalla konuştuk ve reytinglerden dolayı sonlandırmaya karar verdik. 2,50 reyting alan iş benim yaptığım bir iş ama normal şartlar altında bu program majör kanallarda 'prime time'da yayınlanamaz. O kanal o gece zarar eder. Hiçbir kanalda 2,50 reytingli bir şey bulamazsınız. Ne FOX TV'de ne de başka bir kanalda 2,50 reyting alırsanız o dizi ya da program yayınına son verilir bu da sektördeki herkesin bildiği bir şeydir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yayınlanan genelgeye ilişkin de konuşan Aksoy, "Açıkçası bu kararname bir yakıştırma. Bu karar bizimle ilgili mi bilmiyorum, bir tek bizimle ilgili olduğunu da düşünmüyorum. Bizim yayınlarımıza son verme gerekçemiz aldığımız 2,50 reyting almamız. Genelge yayınlandıktan sonra bu hadise oldu, genelge yayınlanmasaydı da bu karar verilecekti. Bunun dışında bir şey yok. Öyle bir rastlantı olmuştur. Bir şey yapıyorsanız her türlü eleştiri yapılabilir, buna kimse bir şey diyemez. Biz cumartesi gecesi programı yayınladık bu konuda kanal bize herhangi bir baskı yapmadı. İlk yayından itibaren her türlü eleştiri yapıldı ama televizyon kanalı bu programın arkasında durdu. Kötü bir program değildi ama Türkiye'de sert rekabete dayanamadı. 9. bölümde final yapacağız. Biraz erken final yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

MASKE KİMSİN SEN FİNAL NE ZAMAN?

Maske Kimsin Sen finali Maske Kimsin Sen programı yapımcısı ve Medyapım'ın sahibi Fatih Aksoy'ın açıklmasına göre 9. bölümde yapılacak.

MASKE KİMSİN SEN FİNAL FRAGMAN

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